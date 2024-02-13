В зоне СВО пропал экс-заключенный, служивший в Ростовской области

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Родственники ищут бывшего заключенного, пропавшего в зоне проведения специальной операции. 43-летний Алексей Осинцев (позывной «Оса») базировался в Ростовской области, но с весны не выходит на связь.Сам Алексей не из донского региона. Он сидел в тюрьме № 14 в городе Тавда (Свердловская область). В марте 2023 года заключенный подписал контракт на участие в СВО. Алексея отправили в донской регион, где закрепили за воинской частью № 33744 в Новочеркасске.Последний раз мужчина звонил родным в начале мая 2023 года. Он сказал, что его отправляют с обучающей базы в зону СВО. С тех пор связи с ним нет. Родные надеются, что он вернется живым, несмотря ни на что.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, позвоните в военкомат или полицию.