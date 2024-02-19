В зоне СВО пропал бывший заключенный, служивший в Ростовской области

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В зоне СВО пропал 42-летний бывший заключенный исправительной колонии № 7 Нижегородской области. Последний раз Максим Чередниченко (позывной «Чилим») выходил на связь с близкими 29 декабря.Мужчина заключил контракт и отправился на подготовку для участия в СВО летом 2023 года. Его закрепили за воинской частью 22179, которая базируется в поселке Персиановском Ростовской области.В середине сентября в боях под Артемовском Максим получил ранение. После этого месяц провел в госпитале в городе Брянке. Согласно ориентировкам, из особых примет: у Чередниченко есть шрам под левым глазом, а также татуировка на правом плече (голова леопарда).Если вы знаете что-либо о местонахождении бойца, сообщите в военкомат или полицию.