Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне СВО пропал боец из Ростовской области

В зоне СВО пропал боец из Ростовской области
В зоне проведения специальной военной операции пропал без вести 47-летний боец из Ростовской области - Евгений Плотников.

Евгений родом из города Красный Сулин. Он был мобилизован в качестве танкиста и служил в танковом взводе. В начале апреля 2023 года Евгений выполнял боевую задачу на территории Луганской Народной Республики, но не вернулся к своим сослуживцам.

С 15 апреля Евгений Плотников считается пропавшим без вести.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Евгения, пожалуйста, сообщите сюда.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.