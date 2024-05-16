В зоне СВО пропал боец из Ростовской области
В зоне проведения специальной военной операции пропал без вести 47-летний боец из Ростовской области - Евгений Плотников.
Евгений родом из города Красный Сулин. Он был мобилизован в качестве танкиста и служил в танковом взводе. В начале апреля 2023 года Евгений выполнял боевую задачу на территории Луганской Народной Республики, но не вернулся к своим сослуживцам.
С 15 апреля Евгений Плотников считается пропавшим без вести.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Евгения, пожалуйста, сообщите сюда.