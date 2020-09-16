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В жизни толще: ростовчанку Анастасию Костенко заподозрили в ретушировании тела и щек

В жизни толще: ростовчанку Анастасию Костенко заподозрили в ретушировании тела и щек
Ростовчанку Анастасию Костенко подозревают в ретушировании тела на фотографиях. Причиной таких подозрений стали эфиры шоу ДК-Барс, где супруга футболиста Дмитрия Тарасова является ведущей.

Участие в подобном проекте для молодой мамы в новинку. До этого она не была ведущей. По мнению зрителей, дебют Костенко был провальным. Она не могла связать двух слов и плохо держалась в кадре. Сама же Анастасия решила не бросать карьеру ведущей и доказать хейтерам, что может добиться высот на ТВ.

После второго эфира шоу зрители обратили внимание не только на дикцию новой ведущей, но и на ее внешний вид. Аудитория привыкла видеть девушку на фото в «Инстаграме», а живых видео в ленте у Костенко очень мало. Зрители отметили, что на экране она толще, чем в жизни.

- Посмотрела и поняла, что очень отличаются фотки в «Инстаграме» и на этих съемках, - написали девушке в социальной сети. - Я думала, Настя худая и без щек. А оказывается, у нее хорошие габариты, и щечки есть.

Впрочем, Костенко особо не обращает внимания на нападки хейтеров. После первого провального эфира она заявила, что не собирается бросать работу, тем более, что получила огромную поддержку от родных.

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