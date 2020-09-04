Полное дно: ростовчанка Анастасия Костенко опозорилась на телевидении

Ростовская модель Анастасия Костенко провалила свою первую программу на телевиденье в качестве ведущей. Зрители уверены, что молодая мама и супруга футболиста Дмитрия Тарасова не справилась с ролью ведущей и обвинили ее в непрофессионализме.На днях Костенко призналась своей многотысячной аудитории, что будет вести передачу о хоккее «Ак Барс Шоу» на казанском телевидении. Дебют девушки оказался подпорчен шквалом зрительского негатива.- «Плохая реклама! Ведущая с ужасной речью! Двух слов связать не может...»; Полное дно, «Зачем эту девушку притащили?! Она еще хуже, чем предыдущая была», — набросились на руководство шоу зрители.По словам хейтеров, Анастасия ужасно выглядела в кадре, а ее речь была далека от идеала: новая ведущая постоянно запиналась и не могла выговорить элементарные вещи. В целом, зрители посчитали, что Анастасия опозорилась на ТВ и до карьеры ведущей ей еще нужно работать.Сама Костенко не стала реагировать на негативные комментарии любителей хоккея. Она сосредоточилась на положительных отзывах и поблагодарила людей за оказанную поддержку.В Казани Анастасия оказалась из-за того, что ее супруг перешел играть за ФК «Рубин», который тренируется в Казани. Костенко вместе с двумя дочерьми поехала вслед за мужем, где и сама решила без дела не сидеть и нашла работу на телевиденье.