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В Ростове семь жилых домов остались без отопления из-за аварии на тепловой сети

В Ростове семь жилых домов остались без отопления из-за аварии на тепловой сети
В Ростове на тепловой сети диаметром 300 миллиметров произошла авария, из-за которой жители семи многоэтажек лишились отопления. Дефект выявили в районе улицы Волкова.

Как сообщают в администрации донской столицы, на месте работают две аварийные бригады по восемь человек и пять единиц спецтехники. Пустить тепло по трубам обещают к 15:00.

Отметим, в среднем температура воздуха в донской столице в течение нескольких дней колеблется в пределах -2...+2 градусов. Так, в холодную и ветреную погоду без отопления остались сотни дончан. Жителям домов, в которых отключили отопление, остается включить обогреватели и одеться потеплее.

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