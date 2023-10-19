В Волгодонске без вести пропала 16-летняя девушка

Фото: Лиза Алерт

В Волгодонске разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю девушку. О местонахождении Алины Вялковой нет информации больше суток.Девушка ушла из дома 18 октября в неизвестном направлении. Она перестала выходить на связь с друзьями и близкими спустя пару часов. Тогда родственники забили тревогу и обратились с заявлением в полицию. Затем к поискам подключили волонтеров. Согласно ориентировке, местная жительница нуждается в медпомощи.Алина Вялкова ростом 160 сантиметров и нормального телосложения. В день исчезновения она была одета в темно-зеленую куртку, красную кофту, темно-коричневые штаны и обута в черные кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении уроженки Волгодонска, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.