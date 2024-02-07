В Волгодонске похоронили супругов, погибших в авиакатастрофе в Афганистане

Фото: Скрин Свято-Троицкого храма.

В Волгодонске похоронили семейную пару, погибшую при крушении самолета в Афганистане. Прощание с Анатолием и Анной Евсюковыми прошло 6 февраля.Панихида состоялась в Свято-Троицком храме. На богослужение пришли сотни человек. В их числе - родственники, друзья, знакомые семьи, а также просто неравнодушные жители города.Многие захотели проводить семью в последний путь на кладбище. Людей было так много, что сотрудникам ГИБДД пришлось регулировать движение. В память о погибших люди принесли десятки цветов и венков.Напомним, что авиакатастрофа случилась 20 января. За несколько дней до нее Анна и Анатолий отдыхали в Таиланде. На курорте женщина серьезно заболела. В местной больнице ее подключили к аппарату ИВЛ. Анну решили транспортировать в Россию. Для этого понадобился частный рейс.Бизнес-джет пропал с радаров в горах Афганистана. Позже стало известно, что он потерпел крушение. Выжить удалось пилотам и медикам, которые сопровождали Евсюковых.Анатолий был хорошо известен в городе Волгодонске. Он являлся владельцем нескольких крупных рынков - «Машенька», «Атлант» и др.