Выживший в авиакатастрофе в Афганистане врач рассказал о гибели супругов из Волгодонска

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Выживший в авиакатастрофе в горах Афганистана врач Игорь Сывороткин рассказал о гибели семейной пары из Волгодонска. Об этом сообщает издание МК.По его словам, о смерти Анны Евсюковой было понятно сразу. Ее мужа-бизнесмена, Анатолия Евсюкова, нашли только на следующее утро.- Его выбросило в противоположную от самолета сторону и накрыло крылом, – сообщил медик специалистам.Из-за того, что крушение самолета произошло в горах, прислать транспорт за выжившими не было возможно. Медики и экипаж шли с места авиакатастрофы пешком.Врач рассказал, что выжившие обратились за помощью только на следующий день. После падения они собирали вещи и оборудовал и оборудовали место, чтобы отдохнуть и не замерзнуть.Выжившие при крушении самолета 26 января прибыли в Москву.Напомним, трагедия произошла 21 января. В горах Афганистана рухнул бизнес-джетт с шестью людьми на борту. Двое погибли, еще четверо - выжили. Как выяснилось позже, на борту рухнувшего самолета находились супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска Ростовской области. Именно они и стали жертвами авиакатастрофы.В конце 2023 года они отдыхали в Таиланде вместе с сыном. В один из дней Анна себя плохо почувствовала. Ее положили в больницу в Патайи. Местные врачи сообщили об инфекции в организме и подключили женщину к аппарату ИВЛ. Чтобы эвакуировать больную в Россию, заказали частный авиарейс Falcon 10. На борту нашлось место только для супругов. Сын вылетел из Патайи обычным рейсом. Он благополучно вернулся в страну.По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более человек». Также прокуратура взяла на контроль ход расследования.