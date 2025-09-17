Донской ветеринар рассказала о тонкостях путешествия с питомцами на поезде

Фото: Нейросеть

Из-за приостановки работы аэропорта в Ростовской области, тысячи жителей Ростова выбирают железнодорожный транспорт для своих путешествий. Нередко они берут с собой и своих компаньонов – домашних животных. Ветеринар из Ростова, Алина Ковалева, поделилась с порталом DonDay советами о том, как правильно организовать путешествие с питомцем и какие документы потребуются для его перевозки.-Для поездки с питомцем требуется оформить специальный перевозочный документ. Исключение составляют случаи, когда выкупается все купе целиком. Тогда перевозка животных бесплатна, но оформление документов все равно необходимо, – поясняет ветеринар. Стоимость транспортировки домашних животных в поездах дальнего следования определяется непосредственно компанией-перевозчиком.Важным условием для поездки в поезде является наличие переноски. Сумма измерений переноски (длина, ширина, высота) не должна превышать 180 сантиметров. Кроме того, питомцу должно быть комфортно внутри.Во время путешествия переноску с питомцем следует размещать в местах, предназначенных для ручной клади. Переноска должна быть закрыта, и питомец должен оставаться внутри до конца поездки.Ещё одной проблемой в дороге может стать психологическое состояние питомца. Многие животные испытывают стресс в путешествии: их пугает смена обстановки, незнакомые звуки и тряска.-Для обеспечения безопасности и комфорта кошкам и собакам в путешествии может потребоваться применение успокоительных препаратов, – отмечает специалист. Большинство таких средств созданы на основе натуральных компонентов.