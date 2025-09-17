В массовом ДТП в Ростовской области один человек погиб и два получили травмы

Фото: Госавтоинспекция РО

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Новочеркасске, Ростовской области. Вечером 14 сентября авария унесла жизнь одного человека и нанесла травмы различной тяжести еще двоим.По данным, поступившим с места событий, в районе дома номер 89 по Харьковской улице, водитель автомобиля «Хендай Акцент» грубо нарушил скоростной режим, что стало причиной утраты управления над машиной. По предварительным сведениям, за рулём «Хендай Акцент», находился 53-летний мужчина, выехавший на полосу, предназначенную для встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем «Киа», которым управлял 35-летний гражданин. От сильного удара «Киа» отбросило на противоположную полосу, где произошло повторное столкновение с автомобилем «ВАЗ-21124».Как сообщает областная Госавтоинспекция, пострадали водители «Акцента» и «Киа», а также пассажир автомобиля «Киа». Все пострадавшие были оперативно госпитализированы в ближайшую больницу. К большому сожалению, водитель «Киа» скончался в медицинском учреждении от полученных повреждений.