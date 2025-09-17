Новости
В Ростовской области пройдут отключения телерадиосигнала с 17 сентября

В Ростовской области ожидаются отключения телерадиосигнала с 17 сентября. Актуальный график опубликовали на сайте Ростовская телерадиовещательной сети (РТРС).

Перебои начались с 17 сентября с 11:00 селе Ремонтном(Ремонтненский р-н). Перебои пройдут до 17:00.
Такая же ситуация ожидается 18 сентября в Алексеево-Тузловке (Родионово-Несветайский р-н) с 10:00 до 16:00. А в Валуевке (Ремонтненский р-н) с 11:00 до 17:00. В пятницу 19 сентября отключения ожидаются с 11:00 до 17:00 в Федосеевке (Заветинский р-н).

В это время на станциях пройдут профилактические работы.
Фото: Rostov.ru
