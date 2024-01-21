Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пара из Волгодонска погибла при крушении самолета в Афганистане

Пара из Волгодонска погибла при крушении самолета в Афганистане
Семейная пара из Волгодонска разбилась насмерть при крушении самолета в Афганистане. Происшествие случилось 20 января.
Анатолий и Анна Евсюковы разбились насмерть 20 января.

По информации телеграм-канала «База», с 15 декабря в Таиланде отдыхали Анатолий и Анна Евсюковы с сыном. Женщина стала чувствовать себя плохо через пару дней и ее положили в больницу Патайи. Из-за инфекции в организме местные врачи решили подключить Анну к аппарату ИВЛ и госпитализировать в Россию. Для больной заказали частный авиарейс, но на борту нашлось место только для супругов. Сын Виталий вылетел из Патайи обычным рейсом и вернулся в страну.

Самолет, на борту которого находилась пара, должен был приземлиться в Таджикистане для пересадки. Маршрут был таким: Патайя (Таиланд) — Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)». Но авиасудно пропало с радаров и разбился в горах Афганистана.

Росавиация сообщила, что всего на борту находились шесть пассажиров, четверо — члены экипажа. Самолет принадлежит компании ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более человек». Ход расследования взят под контроль прокуратурой.
Фото: соцсети (тг База).
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.