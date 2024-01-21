Пара из Волгодонска погибла при крушении самолета в Афганистане

Фото: соцсети (тг База).

Семейная пара из Волгодонска разбилась насмерть при крушении самолета в Афганистане. Происшествие случилось 20 января.Анатолий и Анна Евсюковы разбились насмерть 20 января.По информации телеграм-канала «База», с 15 декабря в Таиланде отдыхали Анатолий и Анна Евсюковы с сыном. Женщина стала чувствовать себя плохо через пару дней и ее положили в больницу Патайи. Из-за инфекции в организме местные врачи решили подключить Анну к аппарату ИВЛ и госпитализировать в Россию. Для больной заказали частный авиарейс, но на борту нашлось место только для супругов. Сын Виталий вылетел из Патайи обычным рейсом и вернулся в страну.Самолет, на борту которого находилась пара, должен был приземлиться в Таджикистане для пересадки. Маршрут был таким: Патайя (Таиланд) — Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)». Но авиасудно пропало с радаров и разбился в горах Афганистана.Росавиация сообщила, что всего на борту находились шесть пассажиров, четверо — члены экипажа. Самолет принадлежит компании ООО «Атлетик Групп» и частному лицу.По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более человек». Ход расследования взят под контроль прокуратурой.