Посол РФ в Афганистане подтвердил смерть супругов из Ростовской области

Фото: соцсети Анны Евсюковой/телеграм-канал База.

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов подтвердил гибель супругов из Волгодонска при крушении самолета Falcon 10. Жуткая трагедия произошла в Афганистане, сообщают РИА Новости.Анатолий и Анна Евсюковы отдыхали с сыном в Таиланде с 15 декабря. Спустя несколько дней женщине стало плохо. В больнице Патайи ее подключили к аппарату ИВЛ. Анну было необходимо эвакуировать в Россию, для этого заказали частный авиарейс. В свою очередь сын Виталий полетел обычным рейсом в Россию.Самолет Евсюковых следовал по маршруту Патайя (Таиланд) — Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), но до конечной точки он не добрался. Воздушное судно пропало с радаров и потерпело крушение в горах Афганистана.После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек».Добавим, что Анатолий Евсюков был известным в Волгодонске бизнесменом и владельцем нескольких рынков. Он занимался арендой нежилой и жилой недвижимости, а также строительством зданий. Анна и Анатолий любили путешествовать в Таиланд, Малайзию и ОАЭ. В своих социальных сетях женщина публиковала яркие фотографии из поездок.