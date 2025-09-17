К поискам без вести пропавшей пенсионерки из Зернограда подключились волонтеры
В Ростовской области к поиску пропавшей пожилой женщины подключились отряды добровольцев. С шестнадцатого сентября нет информации о местонахождении семидесятилетней Галины Розе.
Как сообщал новостной портал DonDay, пенсионерка ушла из дома в Зернограде примерно в пять часов утра накануне. Согласно свидетельствам очевидцев, Галину в последний раз видели рядом с проходной завода утром шестнадцатого сентября.
Пожилая женщина спрашивала дорогу к ближайшему магазину и просила вызвать такси в город. У заводских ворот её след обрывается. С тех пор её местонахождение неизвестно.
После самостоятельных поисков, близкие Галины обратились за помощью к добровольцам и в полицию.
Рост Галины приблизительно 150 сантиметров, комплекция средняя. У пенсионерки седые волосы и светлые глаза. Вдень исчезновения на ней была надета кофта с цветочным узором, тёмные штаны и чёрные туфли.
Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Галина, пожалуйста, сообщите по телефонам горячей линии: 8 800 700 54 52 (поисковая группа) или 8-928-629-16-88 (Анна, родственница пропавшей).