Дожди с грозами и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область в ближайшие сутки

Согласно прогнозам синоптиков, в течение следующих суток в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Завтрашний день, 9 сентября, и последующие сутки до вечера 10 сентября будут отмечены высокой вероятностью дождей различной интенсивности, включая сильные ливни, сопровождаемые грозами и возможным градом. Помимо этого, прогнозируется усиление ветра, порывы которого могут достигать скорости до 23 метров в секунду.

Ввиду надвигающегося шторма, населению рекомендуется проявлять особую бдительность.
Фото: Donday
