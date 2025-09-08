Новости
В Ростовской области за прошедшую неделю ликвидировали более 100 пожаров

В Ростовской области за прошедшую неделю ликвидировали более 100 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Так, пожарные реагировали на 66 возгораний, в которых спасли четырех человек. Еще трое жителей в происшествиях погибли. Так, в Ростове при пожаре в доходном доме Янгеля Эсса скончался 45-летний мужчина. Огонь охватил здание ночью 7 сентября на проспекте Ворошиловском. Огнеборцы эвакуировали 30 жителей, но в процессе тушения было обнаружено тело погибшего.

Вдобавок спасатели тушили 64 ландшафтных и два лесных пожара. Например, 7 сентября в Мухиной балке вспыхнула трава. Возгорание площадью тысяча квадратных метров удалось ликвидировать только спустя пять часов.

Также пожарные привлекались к ликвидации последствий 32 дорожно-транспортных происшествий. В них спасли 12 человек. Например, 5 сентября в станице Задоно-Кагальницкой вспыхнула фура. Владелец авто в пожаре не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
