Молодой человек погиб под пассажирским поездом в Ростовской области

Фото: Donday

В окрестностях Ростова-на-Дону молодой человек погиб под пассажирским поездом. Несчастный случай произошел ночью 8 сентября в городе Аксае.По данным районной спасательной службы, инцидент случился вблизи улицы Лермонтова, между третьим и четвертым километрами железнодорожного полотна. Пассажирский поезд, направлявшийся из Москвы в Адлер, сбил молодого человека. В результате ЧП 23-летний юноша получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков.Вероятнее всего, молодой человек переходил дорогу в неположенном месте.