На площади Ленина в Ростове начались работы по расчистке стройплощадки

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону начались предварительные мероприятия по подготовке к строительству будущего фонтана на площади Ленина. Утром 8 сентября пользователи социальных сетей поделились фотографиями, свидетельствующими о старте работ на стройплощадке.Ранее стало известно об отмене голосования по выбору дизайна фонтана для площади Ленина в донской столице. По словам Александра Ломтева, архитектора, победившего в предыдущем голосовании, на заседании было принято неоднозначное решение. Результаты первоначального голосования признали недействительными, и было назначено новое.Аннулирование предыдущего голосования было обусловлено небольшим разрывом в количестве голосов. "Фактически победителями стали две концепции: моя и компании "ФонтанГрад", - отметил архитектор.Известно, что Александру предлагали сотрудничество с "ФонтанГрад", но он отказался. По его словам, он делился своими идеями с компанией до начала голосования, но они не нашли поддержки.Позднее глава города Александр Скрябин заявил, что фонтан на площади Ленина будет построен по проекту, выбранному жителями города. "Мы учитываем мнение горожан", - подчеркнул глава администрации. "Скоро начнется подготовка площадки. Фонтан будет построен!".Утром 8 сентября в сети появились фото, запечатлевшие работы на месте будущего фонтана. На снимках видно, как специализированная техника проводит подготовку территории.