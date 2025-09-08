На площади Ленина в Ростове начались работы по расчистке стройплощадки
В Ростове-на-Дону начались предварительные мероприятия по подготовке к строительству будущего фонтана на площади Ленина. Утром 8 сентября пользователи социальных сетей поделились фотографиями, свидетельствующими о старте работ на стройплощадке.
Ранее стало известно об отмене голосования по выбору дизайна фонтана для площади Ленина в донской столице. По словам Александра Ломтева, архитектора, победившего в предыдущем голосовании, на заседании было принято неоднозначное решение. Результаты первоначального голосования признали недействительными, и было назначено новое.
Аннулирование предыдущего голосования было обусловлено небольшим разрывом в количестве голосов. "Фактически победителями стали две концепции: моя и компании "ФонтанГрад", - отметил архитектор.
Известно, что Александру предлагали сотрудничество с "ФонтанГрад", но он отказался. По его словам, он делился своими идеями с компанией до начала голосования, но они не нашли поддержки.
Позднее глава города Александр Скрябин заявил, что фонтан на площади Ленина будет построен по проекту, выбранному жителями города. "Мы учитываем мнение горожан", - подчеркнул глава администрации. "Скоро начнется подготовка площадки. Фонтан будет построен!".
Утром 8 сентября в сети появились фото, запечатлевшие работы на месте будущего фонтана. На снимках видно, как специализированная техника проводит подготовку территории.