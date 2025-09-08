Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В жутком ДТП под Ростовом в перевернувшемся автомобиле погиб водитель

В жутком ДТП под Ростовом в перевернувшемся автомобиле погиб водитель
В жутком ДТП под Ростовом в перевернувшемся автомобиле погиб водитель. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» в Аксае 8 сентября.

Около 11:00 местные жители заметили в районе улицы Западная, 34 густой дым. Оказалось, что огонь охватил легковушку «Лада Приора». Причем до возгорания автомобиль перевернулся.

- На место происшествия выехало четыре огнеборца на одной единице техники, - сообщили в МЧС по Ростовской области.


Огонь успел охватить площадь в пять квадратных метров транспортного средства. Возгорание потушили примерно через полчаса.

- В результате ДТП водитель автомобиля получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в МБУ АР «УПЧС».


Подробности происшествия уточняются.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.