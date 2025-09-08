В жутком ДТП под Ростовом в перевернувшемся автомобиле погиб водитель
В жутком ДТП под Ростовом в перевернувшемся автомобиле погиб водитель. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» в Аксае 8 сентября.
Около 11:00 местные жители заметили в районе улицы Западная, 34 густой дым. Оказалось, что огонь охватил легковушку «Лада Приора». Причем до возгорания автомобиль перевернулся.
Огонь успел охватить площадь в пять квадратных метров транспортного средства. Возгорание потушили примерно через полчаса.
Подробности происшествия уточняются.