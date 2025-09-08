К концу текущей недели Ростовскую область ожидает серия геомагнитных штормов

Фото: Нейросеть

В последние дни текущей недели жителей Ростовской области ожидают геомагнитные возмущения. Как сообщает портал Time-In, ощутимое воздействие геомагнитной активности на донской регион продлится до 17 сентября включительно.По предварительным прогнозам, геомагнитная нестабильность начнет сказываться на области уже вечером 14 сентября. 15 сентября в Ростове-на-Дону ожидается умеренная магнитная буря силой до пяти баллов. Последующие дни, 16 и 17 сентября, также будут отмечены геомагнитными колебаниями, интенсивность которых составит от трех до четырех баллов.Важно отметить, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье. В периоды повышенной геомагнитной активности жителям региона следует быть готовыми к таким симптомам, как головные боли, головокружение, общая слабость и тошнота. Врачи рекомендуют в эти дни избегать употребления тяжелой пищи, алкоголя и кофеина. Желательно больше гулять на свежем воздухе, полноценно отдыхать и соблюдать принципы здорового питания.