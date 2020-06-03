В Троицу богослужения в Ростовской области планируют провести на улице
В донском регионе в Троицу богослужения планируют провести на улице перед храмами. Такое предложение митрополита ростовского и новочеркасского Меркурия опубликовано на сайте Ростовской-на-Дону епархии.
С 5 по 8 июня православные отмечают праздник Святой Троицы, а также родительскую субботу. В эти дни по традиции верующие идут на богослужения в храм. В этом году в связи с пандемией коронавирса митрополит предложил провести их не внутри церквей, а на прилегающей к ним территории, чтобы люди не толпились в маленьком пространстве. В сообщении сказано, что такая мера обязательна для всех храмов малой вместимости.
Напомним, храмы в Ростовской области были закрыты до начала мая из-за распространения вируса. Затем они возобновили работу, реализуя меры безопасности. Так, прихожан обязали носить маски, служащих – проводить обряды с использованием одноразовой посуды и средств дезинфекции.