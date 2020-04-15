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В Ростовской области храмы поддержит пасхальный флешмоб

В Ростовской области храмы поддержит пасхальный флешмоб
Разгар пандемии коронавируса в России пришёлся на период одних из главных и любимых православных праздников. Из-за введённых ограничений праздничное богослужение в ночь с субботы на воскресенье пройдёт в донских храмах без прихожан.

Верующих призвали молиться дома. Чтобы поддержать прихожан, православный журнал «Фома» запустил пасахльный флешмоб: в полночь верующие должны зажечь дома лампаду или закрытую лампу со свечой, какую обычно берут на пасхальный Крестный ход, и поставить её на окно. Акцию поддерживают и несколько храмов в Ростовской области.

- Так мы поделимся друг со другом радостью Христова Воскресения и покажем остальным людям: где Бог – там всегда есть надежда и радость!, - говорят авторы идеи.

В ряде муниципалитетов Ростовской области верующие собираются поддержать акцию. Об этом православные жители Дона рассказали в соцсетях.

Напомним, что 18 апреля будет организована прямая трансляция Пасхального богослужения из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Ранее сообщалось, что в продуктовые магазины Ростовской области поступят освящённые куличи.

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