В Ростовской области храмы поддержит пасхальный флешмоб
Разгар пандемии коронавируса в России пришёлся на период одних из главных и любимых православных праздников. Из-за введённых ограничений праздничное богослужение в ночь с субботы на воскресенье пройдёт в донских храмах без прихожан.
Верующих призвали молиться дома. Чтобы поддержать прихожан, православный журнал «Фома» запустил пасахльный флешмоб: в полночь верующие должны зажечь дома лампаду или закрытую лампу со свечой, какую обычно берут на пасхальный Крестный ход, и поставить её на окно. Акцию поддерживают и несколько храмов в Ростовской области.
- Так мы поделимся друг со другом радостью Христова Воскресения и покажем остальным людям: где Бог – там всегда есть надежда и радость!, - говорят авторы идеи.
В ряде муниципалитетов Ростовской области верующие собираются поддержать акцию. Об этом православные жители Дона рассказали в соцсетях.
Напомним, что 18 апреля будет организована прямая трансляция Пасхального богослужения из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Ранее сообщалось, что в продуктовые магазины Ростовской области поступят освящённые куличи.