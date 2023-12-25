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В СИЗО Ростова пытались передать пюре с наркотиками

В СИЗО Ростова пытались передать пюре с наркотиками
В СИЗО-5 Ростова пытались передать пюре с наркотиками. Инцидент произошел 23 декабря на улице Тоннельной, 4.

Сотрудники режимного учреждения проверяли посылку для одного из заключенных. В ходе досмотра их внимание привлек пакет с пюре. В продукте обнаружили кристаллическое вещество белого цвета. Предположительно, оно наркотического содержания.

Теперь женщине, которая передала посылку, грозит наказание. На месте работают правоохранители.

- На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Для дачи правовой оценки материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы, - добавили в ГУФСИН по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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