В СИЗО Ростова пытались передать пюре с наркотиками

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

В СИЗО-5 Ростова пытались передать пюре с наркотиками. Инцидент произошел 23 декабря на улице Тоннельной, 4.Сотрудники режимного учреждения проверяли посылку для одного из заключенных. В ходе досмотра их внимание привлек пакет с пюре. В продукте обнаружили кристаллическое вещество белого цвета. Предположительно, оно наркотического содержания.Теперь женщине, которая передала посылку, грозит наказание. На месте работают правоохранители.- На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Для дачи правовой оценки материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы, - добавили в ГУФСИН по Ростовской области.