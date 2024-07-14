В Таганрогском заливе 14 июля утонула женщина

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В Таганрогском заливе утонула 45-летняя женщина. Трагедия случилась 14 июля в поселке Богудония. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Около 17:30 жительница Таганрога отдыхала с возлюбленным на берегу моря на необорудованном пляже. После выпитого алкоголя женщине стало жарко. Чтобы освежиться, она пошла в воду. Когда отдыхающая погрузилась с головой, вынырнуть у нее уже не вышло.На помощь поплыли очевидцы. Они вытянули женщину на сушу, однако сохранить ей жизнь не удалось.