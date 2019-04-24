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В Таганроге третьи сутки идут поиски пропавшей 15-летней девочки

В Таганроге третьи сутки идут поиски пропавшей 15-летней девочки
В Таганроге продолжаются поиски пропавшей 15-летней девочки. Третьи сутки ничего не известно о Софье Токаренко, которая ушла из дома в школу 23 апреля, и с тех пор о ней ничего не известно.

Утром 25 апреля волонтеры вышли на маршрут: кладбище - прибрежная зона от многопрофильной детской больницы - Приморский парк - башня на водоканале. Весь день неравнодушные люди искали девочку. По состоянию на 21 час Софья так и не была найдена.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на вид Софье - 15-16 лет, рост - 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые. Из особых примет - девочка заикается, когда волнуется.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Софьи, просьба позвонить по телефонам: 8 (8634) 632-302 или 02.

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