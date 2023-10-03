В Таганроге в школе № 30 выявили кишечную инфекцию

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В Таганроге у учеников школы № 30 выявили кишечную инфекцию. Ранее дети пожаловались на недомогание и симптомы отравления после посещения столовой.После того как информация об отравлении попала в сеть, в школу нагрянули с проверкой. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы продуктов питания, воды, смывов с поверхностей и дезинфекционных рабочих растворов.Глава администрации города Андрей Фатеев прокомментировал, что у школьников выявили РНК норовируса. Это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус. Основные симптомы: тошнота, рвота, боли, урчание в животе и жидкий водянистый стул. Лечат норовирус, как отравление.Примечательно, что сотрудников пищеблока тоже проверили. У них кишечной инфекции не выявили.