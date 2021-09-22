Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области выявили 20 человек, заболевших энтеровирусной инфекцией

В Ростовской области выявили 20 человек, заболевших энтеровирусной инфекцией
В Ростовской области с начала года выявили 20 случаев заражения энтеровирусной инфекцией. Об этом 22 сентября рассказали в ростовском отделении Роспотребнадзора.

Энтеровирусной инфекцией заболели жители четырех муниципалитетов. В Батайске выявили три случая ЭВИ, в Донецке зафиксировали пять заболевших, в Волгодонске - двоих, а в Обливском районе - аж 10 заболевших. Все зараженные уже прошли лечение. Несмотря на 20 выявленных случаев инфицирования, этот показатель в 6,4 раза ниже среднего многолетнего уровня за аналогичный период 2020-го.

ЭВИ – повсеместно распространенное инфекционное заболевание. Чаще всего встречается у детей. Инфекция передается воздушно-капельным путем, а также через плохую воду и необработанные овощи и фрукты. Основными симптомами являются боли в животе, рвота, понос и метеоризм. Частыми симптомами болезни являются высыпания характерной локализации: рот, руки, ноги. Лечится антибиотиками и противовирусными препаратами.

Чтобы не заразиться энтеровирусом, нужно мыть овощи, фрукты, пить качественную воду и не контактировать с зараженными.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.