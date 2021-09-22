В Ростовской области выявили 20 человек, заболевших энтеровирусной инфекцией

В Ростовской области с начала года выявили 20 случаев заражения энтеровирусной инфекцией. Об этом 22 сентября рассказали в ростовском отделении Роспотребнадзора.Энтеровирусной инфекцией заболели жители четырех муниципалитетов. В Батайске выявили три случая ЭВИ, в Донецке зафиксировали пять заболевших, в Волгодонске - двоих, а в Обливском районе - аж 10 заболевших. Все зараженные уже прошли лечение. Несмотря на 20 выявленных случаев инфицирования, этот показатель в 6,4 раза ниже среднего многолетнего уровня за аналогичный период 2020-го.ЭВИ – повсеместно распространенное инфекционное заболевание. Чаще всего встречается у детей. Инфекция передается воздушно-капельным путем, а также через плохую воду и необработанные овощи и фрукты. Основными симптомами являются боли в животе, рвота, понос и метеоризм. Частыми симптомами болезни являются высыпания характерной локализации: рот, руки, ноги. Лечится антибиотиками и противовирусными препаратами.Чтобы не заразиться энтеровирусом, нужно мыть овощи, фрукты, пить качественную воду и не контактировать с зараженными.