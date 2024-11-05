В Таганроге в реку Малая Черепаха слили канализационные отходы
В Таганроге в реке Малая Черепаха зафиксированы сбросы нечистот, как информирует глава города Светлана Камбулова.
Глава города отметила, что исследование участка реки, где было обнаружено загрязнение, проведено с участием с региональными специалистов минприроды. Результаты показали, что загрязнение не связано с авариями или утечками на канализационных сетях.
Предполагается, что сточные воды мутно-белого цвета могли быть сброшены на водоем с территории частной собственности.
В настоящее время городские коммунальные службы ведут проверку источника поступления нечистот.
Стоит подчеркнуть, что с начала 2024 года в регионе зафиксированы 208 случаев загрязнения рек и водоемов, в основном из-за сбросов нечистот, сообщает минприроды области.