Специалисты Минприроды зафиксировали слив нечистот в реку Темерник

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Обнаружили слив нечистот в реку Темерник. Об этом сообщили в Минприроды Ростовской области.Ранее жители донской столицы заметили высокую пену в реке. От жидкости исходила сильная вонь. Горожане решили, что в Темерник сливают нечистоты и засняли загрязнение водоема на телефон. Кадры массово распространили на просторах интернета.Специалисты обследовали территорию и взяли пробы на участке выпуска ООО «КЭСК» до ДНТ «Импульс».- Из выпуска ООО «КЭСК» был зафиксирован сброс недостаточно очищенных сточных вод с запахом, характерным для хозяйственно-бытовых сточных вод, а также наличие пены на поверхности водного объекта, - добавили в ведомстве.Информацию о нарушениях направили в Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия. В отношении нарушителей примут соответствующие меры.