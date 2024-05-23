Минприроды Ростовской области зафиксировало сброс нечистот в Таганрогский залив

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В Ростовской области сточные воды сливают в Таганрогский залив рядом с селом Петрушино. Об этом 23 мая сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.Во время майских праздников жители села Петрушино обнаружили большое зловонное пятно черного цвета. Оно протекало вдоль берега залива. Новость разлетелась по пабликам в социальных сетях. Кадры дошли до властей города. После проведенной экспертизы выяснилось, что в Таганрогский залив сливают нечистоты.Как сообщают активисты, проблема существует с 2008 года. Администрация города не принимает мер для решения этой проблемы уже более 15 лет. Хотя суд обязал их построить очистные сооружения, на практике это не было реализовано.Местные жители перестали надеяться на власти города и взялись решать проблему самостоятельно. Они написали петицию с обращением в «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». В документе дончане требуют обеспечить охрану Таганрогского залива. Меньше чем за месяц петиция собрала более 900 голосов.