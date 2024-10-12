Фото: МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога

В Таганроге спасатели сняли с дерева женщину, которая пела песни. Происшествие случилось 11 октября.Прохожие обратили внимание на странное поведение девушки и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС быстро прибыли на место и помогли ей спуститься.В МКУ «Управление защиты от ЧС» Таганрога рассказали, что по прибытии на место было установлено, что девушка находилась под воздействием наркотиков.После этого местную жительницу передали бригаде скорой помощи, которая доставила ее в больницу.