В Ростовской области родственники больше недели не могут похоронить умершего от COVID-19 врача-инфекциониста
В Новочеркасске от коронавируса умерла 74-летняя ветеран труда, врач-инфекционист Вера Соловьёва. Женщина проработала в новочеркасском военном госпитале 25 лет.
Как рассказала племянница умершего медика DonDay-novocherkassk, сначала опасным вирусом заразился 75-летний муж Веры Георгиевны, военный пенсионер. Как опытный врач и любящая жена, дончанка занималась его лечением. Однако мужчине становилось всё хуже и хуже. Тогда женщина добилась, чтобы его положили в военный госпиталь.
В это время у самой Веры Соловьёвой подтвердился ковидный диагноз. Ей отказали в госпитализации в больнице, которой посвятила треть своей жизни. «Скорая» забрала врача-инфекциониста в гражданское медучреждение 2 октября.
- Мы всё время поддерживали с тётей связь. Она была в тяжёлом, но стабильном состоянии, - добавила племянница Ирина.
Родственникам позвонили из госпиталя 12 октября и сообщили о смерти Веры Георгиевны. Неожиданная трагедия потрясла всю семью.
- С того самого дня нам не говорили причину смерти и не показывали документы. Сотрудники морга до сих пор ничего не объясняют, - посетовала женщина. - Нам рассказали, что тело привезли без документов, где история болезни тоже никто не знает. Завтра уже 9 дней со смерти. Мы до сих пор не можем похоронить тетю, проститься с ней. Эти дни мы живем в аду. Мы писали жалобу в прокуратуру, писали министру здравоохранения, жаловались в СК. Все безрезультатно.
К слову, Вера Соловьёва посвятила большую часть своей жизни спасению людей от разных инфекционных заболеваний. Также какое-то время она отстаивала интересы избирателей в качестве депутата Районного совета в Комсомольске на Амуре.