В Ростовской области родственники больше недели не могут похоронить умершего от COVID-19 врача-инфекциониста

В Новочеркасске от коронавируса умерла 74-летняя ветеран труда, врач-инфекционист Вера Соловьёва. Женщина проработала в новочеркасском военном госпитале 25 лет.Как рассказала племянница умершего медика DonDay-novocherkassk, сначала опасным вирусом заразился 75-летний муж Веры Георгиевны, военный пенсионер. Как опытный врач и любящая жена, дончанка занималась его лечением. Однако мужчине становилось всё хуже и хуже. Тогда женщина добилась, чтобы его положили в военный госпиталь.В это время у самой Веры Соловьёвой подтвердился ковидный диагноз. Ей отказали в госпитализации в больнице, которой посвятила треть своей жизни. «Скорая» забрала врача-инфекциониста в гражданское медучреждение 2 октября.Родственникам позвонили из госпиталя 12 октября и сообщили о смерти Веры Георгиевны. Неожиданная трагедия потрясла всю семью.К слову, Вера Соловьёва посвятила большую часть своей жизни спасению людей от разных инфекционных заболеваний. Также какое-то время она отстаивала интересы избирателей в качестве депутата Районного совета в Комсомольске на Амуре.