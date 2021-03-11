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В центре Ростова водитель автобуса разбил стекло остановки и уехал

В центре Ростова водитель автобуса разбил стекло остановки и уехал
В Ростове водитель общественного транспорта задел корпусом автобуса остановку и уехал. Происшествие случилось на пересечении переулка Крепостного и улицы Большой Садовой 12 марта.

Как рассказали очевидцы, шофер объезжал другой транспорт. Мужчина немного не рассчитал и зацепил остановку задней частью. Стеклянный фрагмент тут же разбился вдребезги. К счастью, рядом никого не было - обошлось без жертв.

Разбив стекло, водитель общественного транспорта продолжил маршрут.

Происшествие возмутило многих пользователей соцсетей.

- А потом скажут, что опять вандалы разбили стекло на остановке, - написали в комментариях.

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