В центре Ростова водитель автобуса разбил стекло остановки и уехал

В Ростове водитель общественного транспорта задел корпусом автобуса остановку и уехал. Происшествие случилось на пересечении переулка Крепостного и улицы Большой Садовой 12 марта.Как рассказали очевидцы, шофер объезжал другой транспорт. Мужчина немного не рассчитал и зацепил остановку задней частью. Стеклянный фрагмент тут же разбился вдребезги. К счастью, рядом никого не было - обошлось без жертв.Разбив стекло, водитель общественного транспорта продолжил маршрут.Происшествие возмутило многих пользователей соцсетей.- А потом скажут, что опять вандалы разбили стекло на остановке, - написали в комментариях.