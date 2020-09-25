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В Ростовской области судят женщину, подозреваемую в убийстве своего сына

В Ростовской области судят женщину, подозреваемую в убийстве своего сына
В Ростовской области 28-летняя девушка оказалась на скамье подсудимых по обвинению в убийстве собственного сына. Судебное заседание в отношении Натальи У. назначено на 1 октября в Миллеровском районном суде.

Как сообщает DonDay.ru, после расправы над ребенком Наталья находилась в психиатрической лечебнице. Пока шло следствие, она была в спецучреждении, поэтому не исключено, что из-за состояния здоровья обвиняемую приговорят к принудительному лечению.

Напомним, ужасная трагедия произошла летом 2019 года в хуторе Втором Киевском Кашарского района. Труп семилетнего мальчика нашла его бабушка. По предварительной версии правоохранителей, смерть ребенка наступила от удушения. По подозрению в убийстве задержали его мать Наталью.

Есть версия, что молодая мама расправилась с собственным ребенком после болезненного расставания с его отцом.

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