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Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве супругов в Сальске

Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве супругов в Сальске
Появились кадры момента задержания подозреваемого в убийстве супругов в Сальске. Жители улицы Димитрова успели запечатлеть арест.

На снимках видно, как несколько полицейских выводят из частного дома мужчину средних лет в наручниках и сажают его в автозак.

Напомним, трагедия произошла днем 1 апреля. В дом к супружеской паре ворвался 49-летний сосед и зарезал их. После он хотел расправиться и со случайным свидетелем преступления, но тому удалось выбежать на улицу и позвать на помощь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по двум статьям – «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство, с целью скрыть совершенное преступление», сообщили в СУ СКР по Ростовской области. Если вину сальчанина докажут, ему грозит до 25 лет лишения свободы.

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