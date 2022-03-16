В Таганроге попрощались с военным, который погиб во время спецоперации

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В Таганроге 18 марта простились с 24-летним военным Иваном Усом. Молодой человек погиб во время спецоперации. Панихида прошла в часовне на Мариупольском кладбище.Проводить Ивана в последний путь пришли сотни людей: семья, друзья, сослуживцы и все, кто его знал. Поскольку парень служил в ВДВ России, ему отдали воинские почести - во время церемонии в небе пролетели два военных вертолета.Иван окончил Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ. После его окончания в 2020 году он пошел на службу по контракту. Все, кто лично знал молодого человека, говорят, что он был ответственным, активным и исполнительным.