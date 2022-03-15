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В Таганроге простятся с военнослужащим, погибшим во время спецоперации

В Таганроге простятся с военнослужащим, погибшим во время спецоперации
В городе Таганроге простятся с 24-летним военнослужащим, который погиб во время спецоперации. О смерти Ивана Уса сообщает ВУЗ, в котором он учился - ИКТИБ ЮФУ.

При каких обстоятельствах и где умер таганрожец - не известно. Сообщается лишь, что молодой человек погиб при исполнении служебного долга, проявив мужество и героизм.

Ранее Rostov.ru уже сообщал о гибели еще нескольких военных. 9 марта состоялись похороны офицера Вячеслава Маклагина из Новошахтинска, 7 марта - парня из Белокалитвинского района Станислава Бондарев, а 1 марта гуквчане простились с офицером Андреем Рыковым. Похороны контрактника Дениса Косовцова прошли 15 марта в селе Богородицком Песчанокопского района. Всех парней похоронили с воинскими почестями.
Фото: ИКТИБ ЮФУ.
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