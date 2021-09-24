В Таганроге осудили мужчину, зарезавшего знакомого в пьяной драке

В Таганроге осудили мужчину, зарезавшего знакомого во время пьяной драки. Происшествие случилось в июне 2021 года.В тот день Виталий Косарев был дома со своим знакомым. Они распивали спиртное и употребляли запрещенные вещества. Сначала все было хорошо, но потом между мужчинами произошел конфликт. Ссора оказалась настолько сильной, что в порыве злости друг Виталия не выдержал схватил нож и начала ему угрожать. Испугавшись за свою жизнь хозяин квартиры попытался вырвать орудие и между ними началась драка.В результате, Виталий схватил еще один нож, который лежал на столе и нанес смертельный удар своему противнику.-Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы с возмещение ущерба в размере 850 тысяч рублей супруге погибшего, у которой на иждивении остались двое детей,- сообщили в суде.