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В Таганроге осудили мужчину, зарезавшего знакомого в пьяной драке

В Таганроге осудили мужчину, зарезавшего знакомого в пьяной драке


В Таганроге осудили мужчину, зарезавшего знакомого во время пьяной драки. Происшествие случилось в июне 2021 года.

В тот день Виталий Косарев был дома со своим знакомым. Они распивали спиртное и употребляли запрещенные вещества. Сначала все было хорошо, но потом между мужчинами произошел конфликт. Ссора оказалась настолько сильной, что в порыве злости друг Виталия не выдержал схватил нож и начала ему угрожать. Испугавшись за свою жизнь хозяин квартиры попытался вырвать орудие и между ними началась драка.

В результате, Виталий схватил еще один нож, который лежал на столе и нанес смертельный удар своему противнику.

-Суд приговорил мужчину к двум годам ограничения свободы с возмещение ущерба в размере 850 тысяч рублей супруге погибшего, у которой на иждивении остались двое детей,- сообщили в суде.
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