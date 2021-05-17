В Сальске осудили мужчину, убившего знакомого в пьяной ссоре

В Сальске осудили мужчину, убившего своего знакомого во время пьяной ссоры. Происшествие случилось в марте 2019 года.Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, в тот день Николай Абрамов находился не далеко от своего дома на улице Одесской со знакомым. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между приятелями случился конфликт, а спустя несколько минут ссора переросла в драку.Сальчанин не выдержал, достал складной нож и нанес несколько ударов лезвием. От полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители задержали преступника.-Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год,- сообщили в Прокуратуре Ростовской области,- Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.