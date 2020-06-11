В Таганроге обнаружили гранату времён Великой Отечественной войны
В Таганроге обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны.Об этом стало известно 15 июня.
На подозрительный предмет наткнулись местные жители. О находке они сразу сообщили правоохранителям. На место выехали взрывотехники, которые определили, что перед ними — ручная граната РГД-33, которая в 1941-1943 годах находилась на вооружении подразделений Красной армии в период обороны на южном участке фронта. Она пролежала в земле порядка 80 лет и уже покрылась ржавчиной.
- Специалисты, соблюдая меры безопасности, локализовали место обнаружения боеприпаса и передали его министерству обороны, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Позже гранату взорвали в отдалении от населённых пунктов.