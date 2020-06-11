Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Таганроге обнаружили гранату времён Великой Отечественной войны

В Таганроге обнаружили гранату времён Великой Отечественной войны
В Таганроге обнаружили боеприпас времён Великой Отечественной войны.Об этом стало известно 15 июня.

На подозрительный предмет наткнулись местные жители. О находке они сразу сообщили правоохранителям. На место выехали взрывотехники, которые определили, что перед ними — ручная граната РГД-33, которая в 1941-1943 годах находилась на вооружении подразделений Красной армии в период обороны на южном участке фронта. Она пролежала в земле порядка 80 лет и уже покрылась ржавчиной.
- Специалисты, соблюдая меры безопасности, локализовали место обнаружения боеприпаса и передали его министерству обороны, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Позже гранату взорвали в отдалении от населённых пунктов.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.