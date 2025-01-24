В Таганроге назначили нового главу следственного отдела СКР

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После ареста Руслана Багмута новым руководителем отдела СКР Таганрога стал Антон Босенко. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на источник.Антон Босенко занял пост главы следственного отдела по городу Таганрогу в начале января, сразу после новогодних праздников.Антон Босенко родом из Таганрога и начал свою карьеру в следственных органах около десяти лет назад в межрайонном следственном отделе Зимовниковского района. С 2015 года он был переведен в Ростов-на-Дону. На протяжении своей работы он занимал должности в Первомайском районе, затем стал замом руководителя следственного отдела в Донецке и возглавлял следственные подразделения в Каменске-Шахтинском и Шахтах. На последнем месте работы, в Шахтах, - с августа 2024 года, меньше года.Предыдущий руководитель отдела в Таганроге был арестован в ноябре 2024 года. Руслан Багмут подозревается по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время он находится под стражей.