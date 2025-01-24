В Таганроге назначили нового главу следственного отдела СКР
После ареста Руслана Багмута новым руководителем отдела СКР Таганрога стал Антон Босенко. Об этом сообщает портал Donday со ссылкой на источник.
Антон Босенко занял пост главы следственного отдела по городу Таганрогу в начале января, сразу после новогодних праздников.
Антон Босенко родом из Таганрога и начал свою карьеру в следственных органах около десяти лет назад в межрайонном следственном отделе Зимовниковского района. С 2015 года он был переведен в Ростов-на-Дону. На протяжении своей работы он занимал должности в Первомайском районе, затем стал замом руководителя следственного отдела в Донецке и возглавлял следственные подразделения в Каменске-Шахтинском и Шахтах. На последнем месте работы, в Шахтах, - с августа 2024 года, меньше года.
Предыдущий руководитель отдела в Таганроге был арестован в ноябре 2024 года. Руслан Багмут подозревается по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время он находится под стражей.