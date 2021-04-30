В Азовском районе нашли снаряд времен ВОВ

В Азовском районе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об опасной находке сообщили в администрации Азовского района 4 мая.Местный поисковый отряд участвовал в акции «Вахта памяти». Люди раскапывали основание 130-миллиметровой корабельной пушки. В какой-то момент на глубине около двух метров они обнаружили часть снаряда. Поисковые работы сразу же прекратили. На место вызвали правоохранителей и пиротехников.Полиция оцепила район, в котором обнаружили боеприпас, а военные специалисты занялись осмотром снаряда. Если окажется, что он опасен, боеприпас вывезут в безопасное для населения место и уничтожат путем подрыва.