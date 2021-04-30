Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Азовском районе нашли снаряд времен ВОВ

В Азовском районе нашли снаряд времен ВОВ
В Азовском районе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об опасной находке сообщили в администрации Азовского района 4 мая.

Местный поисковый отряд участвовал в акции «Вахта памяти». Люди раскапывали основание 130-миллиметровой корабельной пушки. В какой-то момент на глубине около двух метров они обнаружили часть снаряда. Поисковые работы сразу же прекратили. На место вызвали правоохранителей и пиротехников.

Полиция оцепила район, в котором обнаружили боеприпас, а военные специалисты занялись осмотром снаряда. Если окажется, что он опасен, боеприпас вывезут в безопасное для населения место и уничтожат путем подрыва.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.