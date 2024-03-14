В Таганроге на старушку завели уголовное дело за поджог двери спецприемника

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Стали известны подробности попытки поджога спецприемника в Таганроге. Происшествие случилось 11 марта в переулке Добролюбовском, 4.По предварительным данным, 76-летняя женщина облила входную дверь режимного учреждения горючей жидкостью и подожгла ее. К счастью, никакого пожара за этим не последовало. Полицейские задержали пенсионерку и допросили ее. Старушка рассказала, что ее «обчистили» телефонные мошенники – обманом похитили миллион рублей. Затем они якобы пообещали вернуть деньги, если бабушка устроит пожар в спецприемнике.- В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Кроме того, после истории бабушки полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленников разыскивают.