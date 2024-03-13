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В Таганроге пенсионерка подожгла дверь спецприемника

В Таганроге пенсионерка подожгла дверь спецприемника
В Таганроге Ростовской области 75-летняя женщина подожгла дверь спецприемника. Происшествие случилось 11 марта в переулке Добролюбовском, 4. Информацию об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на собственный источник.

Пенсионерка подошла к зданию режимного учреждения и облила входную дверь горючей жидкостью. Затем бабушка кинула туда спичку. Сотрудники МВД вовремя подоспели. Они потушили огонь и задержали пенсионерку.

После беседы с бабушкой ее отпустили домой. К счастью, никто не пострадал.
Фото: Яндекс.Карты
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