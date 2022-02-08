В Таганроге мужчина с инвалидностью получил сильный ожог от батареи

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В Таганроге мужчина с инвалидностью получил ожог от батареи теплоснабжения. Инцидент случился 9 февраля на улице Пальмиро Тольятти.Мужчина хотел встать с кровати, но упал и подкатился к батарее. Сам он подняться не смог, поэтому так и остался лежать вплотную к горячей батарее. В результате случившегося он получил сильные ожоги кожи, головы и плеча. Спасатели, прибывшие на место, донесли его до машины скорой помощи.В МКУ "Управление защиты от ЧС" сообщили, что пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение БСМП.