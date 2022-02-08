Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Таганроге мужчина с инвалидностью получил сильный ожог от батареи

В Таганроге мужчина с инвалидностью получил сильный ожог от батареи

В Таганроге мужчина с инвалидностью получил ожог от батареи теплоснабжения. Инцидент случился 9 февраля на улице Пальмиро Тольятти.

Мужчина хотел встать с кровати, но упал и подкатился к батарее. Сам он подняться не смог, поэтому так и остался лежать вплотную к горячей батарее. В результате случившегося он получил сильные ожоги кожи, головы и плеча. Спасатели, прибывшие на место, донесли его до машины скорой помощи.

В МКУ "Управление защиты от ЧС" сообщили, что пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение БСМП.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.