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В Ростове-на-Дону мужчина получил сильные ожоги стоп, наступив на раскаленный песок

В Ростове-на-Дону мужчина получил сильные ожоги стоп, наступив на раскаленный песок
Ростовчанин наступил на раскаленный песок и получил сильные ожоги стоп. Инцидент произошел неделю назад в донской столице.

34-летний мужчина, вместе со своими друзьями, отправился отдыхать на пикник. Они стали устанавливать гриль, чтобы пожарить мясо. Как только жаровня раскалилась до более тысячи градусов ее переставили в другое место. На участок, где ранее стоял аппарат случайно наступил ростовчанин. Он получил сильные ожоги стопы, но друзья быстро оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

Как сообщили в пресс-службе ГБСМП Ростова-на-Дону, таких происшествий у них не было давно. Врачам пришлось удалить мертвые ткани со стопы и пересадить кожу с других участков тела. Без такой операции на ногах могли образоваться рубцы, которые затруднили бы хождение ростовчанину.

Спустя шесть дней лечения мужчину выписали. Его здоровье нормализовалось и теперь он может ходить без каких-либо неудобств.

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