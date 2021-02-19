Мужчина, пострадавший при пожаре в Таганроге, получил ожоги 40% тела

В Таганроге после пожара в квартире 58-летних супругов доставили в местную БСМП с ожогами различной степени тяжести. DonDay.ru стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие. Супружескую пару госпитализировали в хирургическое отделение. Мужчина получил термические ожоги 3-й степени 40% поверхности тела. У него поражены лицо, руки, живот и стопы. Женщину доставили в медучреждение с ожогами 2-й степени кистей и лица.Пожар случился в одной из квартир на третьем этаже 9-этажного дома, расположенного на улице Вишневой, 19. Около 11 часов 21 февраля на кухне загорелась мебель. Несмотря на небольшую площадь, пламя сильно повредило помещение.