Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Мужчина, пострадавший при пожаре в Таганроге, получил ожоги 40% тела

Мужчина, пострадавший при пожаре в Таганроге, получил ожоги 40% тела
В Таганроге после пожара в квартире 58-летних супругов доставили в местную БСМП с ожогами различной степени тяжести. DonDay.ru стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие. Супружескую пару госпитализировали в хирургическое отделение. Мужчина получил термические ожоги 3-й степени 40% поверхности тела. У него поражены лицо, руки, живот и стопы. Женщину доставили в медучреждение с ожогами 2-й степени кистей и лица.

Пожар случился в одной из квартир на третьем этаже 9-этажного дома, расположенного на улице Вишневой, 19. Около 11 часов 21 февраля на кухне загорелась мебель. Несмотря на небольшую площадь, пламя сильно повредило помещение.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.