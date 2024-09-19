В Таганроге местные жители были шокированы хулиганской шуткой

Фото: соцсети

В Таганроге Ростовской области местные жители пришли в ужас от хулиганской шутки. Фото «повешенного» появились в соцсетях 17 сентября.В районе Николаевского рынка жители города стали свидетелями пугающего зрелища. На теплотрассе они увидели нечто, напоминающее человеческое тело. Не раздумывая, они обратились в полицию.Прибывшие на место полицейские успокоили очевидцев. Оказалось, что на теплотрассе подвешено не человеческое тело, а манекен. Возможно, это дело рук хулиганов, которые хотели пошутить.- Поступило сообщение об объекте, визуально похожем на тело человека, подвешенного на одной из улиц города. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что данный объект является манекеном, - сообщили в ГУ МВД по региону.