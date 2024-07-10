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Жители Ростовской области стали свидетелями необычного зрелища на ночном небе

Жители Ростовской области стали свидетелями необычного зрелища на ночном небе
Жители Ростовской области стали свидетелями необычного зрелища на ночном небе. Они засняли его на камеру и опубликовали кадры в социальных сетях в ночь на 10 июля.

Необычное светящееся явление в виде дуги было замечено в Ростове-на-Дону и Каменске-Шахтинском. Через несколько минут яркое зрелище исчезло. Пока нет информации о том, что это за объект и откуда он появился. Местные жители активно делятся фотографиями и обсуждают возможные причины ночного небесного явления.
Фото: соцсети
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