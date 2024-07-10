Фото: соцсети

Жители Ростовской области стали свидетелями необычного зрелища на ночном небе. Они засняли его на камеру и опубликовали кадры в социальных сетях в ночь на 10 июля.Необычное светящееся явление в виде дуги было замечено в Ростове-на-Дону и Каменске-Шахтинском. Через несколько минут яркое зрелище исчезло. Пока нет информации о том, что это за объект и откуда он появился. Местные жители активно делятся фотографиями и обсуждают возможные причины ночного небесного явления.